NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 24.04.17

Двое детей и их отец сгорели на пожаре в томском селе

Двое детей и их отец сгорели на пожаре в томском селе

Три человека – двое детей и их отец – погибли в пожаре в одном из сел Томской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По информации областного управления МЧС, сообщение о возгораниив двухквартирном жилом доме в селе Орехово Первомайского района поступило в воскресенье в 20:15 по местному времени. Общая площадь пожара составила 21 кв. м. Огонь полностью потушили в 20:26. На месте происшествия обнаружены тело мужчины 1983 года рождения и его детей – 11-летней дочери и двухлетнего сына.

Причины возгорания устанавливаются.

Томск, Ольга Панфилова

Томск. Другие новости 24.04.17

В Петербурге силовики ловят банду педофилов. В городе проходят массовые обыски. / На Камчатке вулкан Ключевской «плюется» пеплом. / «Нечего шастать»: СБУ опубликовала откровенное фото Лолиты (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter