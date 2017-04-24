Двое детей и их отец сгорели на пожаре в томском селе

Публикации за 24.04.17

Три человека – двое детей и их отец – погибли в пожаре в одном из сел Томской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По информации областного управления МЧС, сообщение о возгораниив двухквартирном жилом доме в селе Орехово Первомайского района поступило в воскресенье в 20:15 по местному времени. Общая площадь пожара составила 21 кв. м. Огонь полностью потушили в 20:26. На месте происшествия обнаружены тело мужчины 1983 года рождения и его детей – 11-летней дочери и двухлетнего сына.

Причины возгорания устанавливаются.

Томск, Ольга Панфилова

Томск. Другие новости 24.04.17

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