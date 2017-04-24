В Сочи шторм смыл в море мужчину / И разрушил олимпийскую набережную (ВИДЕО)

Публикации за 24.04.17

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В Сочи пятибалльный шторм смыл с буны в море мужчину. ЧП случилось в минувшие выходные в районе Красного штурма. Прибывшие спасатели обследовали место трагедии, но пострадавшего найти не смогли.

Они также обследовали береговую линию на протяженности в четыре километра, но безрезультатно. Отмечается также, что волнение моря в составляло 5 баллов, поэтому водолазные работы проводить не было возможности. С наступлением темноты спасатели приостановили поиск. Как отмечает Vesti-sochi.tv, данные пропавшего мужчины неизвестны, родственники в спасательный отряд до настоящего времени не обращались.

Отметим, что бушевавший шторм повредил олимпийскую набережную в Имеретинской низменности. Волны подмыли основание пешеходной зоны, и бетонные плиты провалились. Кроме того, как пишет Maks-portal.ru, 23 апреля сильный ветер повалил в Сочи полтора десятка деревьев, а у одной из 12-этажек сорвало крышу.

Стоит отметить, что были повреждены и линии электропередачи, в частности обесточенными оказались пять улиц в селе Веселое Адлерского района.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 24.04.17

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