NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 24.04.17

В дагестанской школе произошел взрыв: один мальчик погиб, десять ранены

В дагестанской школе произошел взрыв: один мальчик погиб, десять ранены

В дагестанской школе произошел взрыв, в результате которого 10 детей получили ранения, один мальчик погиб. Как сообщил Следственный комитет, ЧП произошло сегодня около двух часов дня.

По данным ведомства, в селении Агвали Цумадинского района в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. Точное количество пострадавших неизвестно, но по предварительным данным, в результате инцидента пострадало одиннадцать 11 школьников, один из которых от полученных ранений погиб.

По словам замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибира Зубаирова, слова которого цитирует РИА «Новости», пострадали 13 учеников, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В Следственном комитете уточнили, что гранату в школу принес один из учеников. Подросток сообщил следователям, что нашел боеприпас на улице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Дагестан, Мария Вяткина

Дагестан. Другие новости 24.04.17

«Донич, уходи!»: студенты потребовали отставки ректора Крымского федерального университета (ФОТО, ВИДЕО). Но глава ВУЗа им не поверил. / В Егорьевске мужчина избил и пытался изнасиловать соседку. / Сын бизнесмена прикурил от Вечного огня в Салехарде. СКР проводит проверку.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter