В дагестанской школе произошел взрыв: один мальчик погиб, десять ранены

Публикации за 24.04.17

В дагестанской школе произошел взрыв, в результате которого 10 детей получили ранения, один мальчик погиб. Как сообщил Следственный комитет, ЧП произошло сегодня около двух часов дня.

По данным ведомства, в селении Агвали Цумадинского района в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. Точное количество пострадавших неизвестно, но по предварительным данным, в результате инцидента пострадало одиннадцать 11 школьников, один из которых от полученных ранений погиб.

По словам замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибира Зубаирова, слова которого цитирует РИА «Новости», пострадали 13 учеников, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В Следственном комитете уточнили, что гранату в школу принес один из учеников. Подросток сообщил следователям, что нашел боеприпас на улице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Дагестан, Мария Вяткина

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