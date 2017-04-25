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Скандалы и происшествия

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Публикации за 25.04.17

В Красноярске объявлена первая степень опасности из-за смога

В Красноярске объявлена первая степень опасности из-за смога

Синоптики предупредили жителей Красноярска об ухудшении метеорологических условий – город и окрестности накроет смогом. Объявлена первая степень опасности. Режим неблагоприятных метеоусловий объявляется в Красноярске в текущем году уже не в первый раз. Предкпреждение опубликовано на сайте Среднесибирского УГМС.

«С 19 часов 24 апреля 2017 года до 19 часов 26 апреля 2017 года на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – говорится в сообщении.

Отметим, что так называемый режим «черного неба» в столице края с начала года вводился уже неоднократно. Так, например, в феврале режим НМУ первой степени опасности продлился 12 суток. Также на два дня режим опасности из-за смога вернулся в город 6 марта.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 25.04.17

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