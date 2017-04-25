По улицам липецкого города текут реки сока (ВИДЕО) / На складе продукции рухнула кровля, пострадали люди

Публикации за 25.04.17

В Липецкой области в одном из складских помещений экспериментального консервного завода ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего компании PepsiСo, в городе Лебедянь обрушилась кровля. Площадь обрушения составила порядка 300 квадратных метров. Из-за этого город буквально затопило соком. Автомобили двигаются по рекам из него.

По предварительным данным, под завалами оказались два человека. Как передает радио «Говорит Москва», со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, они находятся на высоте более 30 метров. Дело осложняется тем, что они получили травмы. «Ведутся первоначальные работы по эвакуации. Начали работу люди с альпинистским снаряжением. Готовятся верёвочный переход и различные конструкции, которые обеспечат безопасную эвакуацию», – рассказали в ведомстве.

Кроме того уже установлено, что тонны сока, стекая по улицам, попали в реку Дон. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. Для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту, на месте происшествия работает Липецкий природоохранный прокурор и специалисты контролирующих органов в сфере природопользования. Ситуация взята под контроль.

Следственные органы Липецкой области проводят доследственную проверку по факту обрушения кровли. Изымается техническая документация, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила во вторник пресс-служба управления СКР по региону.

Липецк, Иван Гридин

Липецк. Другие новости 25.04.17

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