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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.04.17

Истребитель МиГ-31 упал в Бурятии: летчики спаслись

Истребитель МиГ-31 упал в Бурятии: летчики спаслись

Истребитель-перехватчик Миг-31 разбился в районе военного полигона «Телемба» в Бурятии во время выполнения планового учебного полета, говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, самолет потерпел крушение в среду в 12:05 мск во время выполнения планового учебного полета.

Отмечается, что летчики успели катапультироваться. Информации об их состоянии пока нет. В Минобороны лишь сообщили, что жизни летчиков ничего не угрожает. В район авиакатастрофы прибыл вертолет Ми-8 Министерства обороны РФ.

Улан-Удэ, Ольга Панфилова

Улан-Удэ. Другие новости 26.04.17

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