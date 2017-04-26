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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.04.17

В забайкальском селе трижды пытались выкрасть долговую тетрадь

В забайкальском селе трижды пытались выкрасть долговую тетрадь

Жители забайкальского села Кыра трижды за последний месяц совершали попытки похитить долговую тетрадь из местного продуктового магазина. Последняя попытка для злоумышленников закончилась задержанием, сообщили в группе информации и общественных связей Управления Росгвардии по Забайкалью.

Было установлено, что ночью двое молодых людей разбили окно в продуктовом магазине, чтобы попасть внутрь, но обнаружив, что магазин находится под охраной, убежали. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место, но злоумышленники сбежали, передает «Забмедиа». Оказалось, что одного из них узнал односельчанин. Нагрянув домой подозреваемому, правоохранители обнаружили там обоих злоумышленников и задержали их.

Молодые люди оказались ранее судимыми за совершение краж. Задержанные признались, что красть продукты из магазина они не собирались. «Их интересовала тетрадь, в которой продавцы магазина отмечают, кому и когда из покупателей давали продукты в долг. Стоит отметить, что в течение апреля эту тетрадь из магазина уже пытались украсть трижды», – добавили в Росгвардии.

Скандалы и происшествия. Другие новости 26.04.17

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