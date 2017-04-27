На Эльбрусе с высоты 5 тысяч метров сорвались альпинисты

Публикации за 27.04.17

Спасательная группа отправилась на поиски двоих альпинистов, сорвавшихся при восхождении по восточной стороне Эльбруса. О случившемся в МЧС сообщили очевидцы, однако они не смогли точно сказать, удалось ли выжить пострадавшим.

По информации ГУМЧС по Кабардино-Балкарии, сообщение об инциденте поступило в 06.00 мск. Участники альпинистской группы, шедшей выше, рассказали, что на восточной стороне Эльбруса на высоте около 4,9 тысяч метров над уровнем моря выше Скал Пастухова при восхождении сорвались двое альпинистов.

По словам очевидцев, после падения пострадавшие двигались, но более точно характер травм рассмотреть не удалось, передает «Интерфакс».

На место ЧП вышли четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России. В ближайшее время ожидается отправка дополнительной группы спасателей.

Добавим, восточная сторона Эльбруса возвышается на 5621 метр над уровнем моря. Гора считается самой высокой вершиной в России.

Нальчик, Зоя Осколкова

Нальчик. Другие новости 27.04.17

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