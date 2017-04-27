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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.04.17

На Алтае пенсионерка провалилась в подвал многоэтажки вместе с лестничным маршем (ФОТО)
Фото: altai-krai.sledcom.ru

На Алтае пенсионерка провалилась в подвал многоэтажки вместе с лестничным маршем (ФОТО)

Лестничный марш рухнул в многоэтажном жилом доме в городе Бийске Алтайского края. В результате происшествия пострадала местная жительница, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, сегодня днем в подъезде многоэтажки по улице Льнокомбинат, 16/2 произошло обрушение лестничного марша, ведущего на первый этаж. Пострадала 70-летняя жительница. При падении в подвал женщина получила ушибы, ей оказана медицинская помощь.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, в рамках которой предстоит выяснить причины обрушения лестничного марша и оценить действия лиц, ответственных за эксплуатацию жилого дома.

Новый День: На Алтае пенсионерка провалилась в подвал многоэтажки вместе с лестничным маршем (ФОТО)

Рухнувший лестничный марш (фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю)

Барнаул, Ольга Панфилова

Барнаул. Другие новости 27.04.17

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