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Скандалы и происшествия

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Публикации за 29.04.17

Оползень накрыл жилые дома в Киргизии: погибли 24 человека

Оползень накрыл жилые дома в Киргизии: погибли 24 человека

В Ошской области на юге Киргизии мощный оползень сошел на жилые дома. По предварительным данным МЧС республики, погибли 24 человека.

Трагедия произошла в селе Аюу утром в субботу, 29 апреля. По данным МЧС, оползень объемом около миллиона кубометров обрушился на село около 4:20 по местному времени. Земляная масса накрыла 7 жилых домов, в которых проживают 24 человека. В МЧС отметили, что все жильцы в момент схода оползня находились дома.

В настоящее время на месте стихийного бедствия работают около 100 спасателей.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил оказать помощь пострадавшим в результате стихии.

Как заявило МЧС, владельцы накрытых оползнем домов в марте этого года получили предписания от ведомства о необходимости переезда в безопасное место, так как дома находились в опасной зоне.

Бишкек, Светлана Петрова

Бишкек. Другие новости 29.04.17

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