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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.05.17

В Волжском после дезинсекции погибли два ребенка

В Волжском после дезинсекции погибли два ребенка

В Волжском (Волгоградская область) следователи выясняют обстоятельства гибели двух малолетних детей. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 1 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома на улице Пушкина, тел малолетних детей: полуторагодовалого мальчика и его четырехмесячной сестры. По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 30 апреля в жилище, где проживали погибшие дети, производилась санитарная обработка от насекомых. Утром, родители покормили детей молочной кашей и снова уложили спать, а днем обнаружили что сын и дочь мертвы.

Вероятно, яд попал в пищу во время ее приготовления. Основанием так полагать послужило обнаруженное следователями в ходе осмотра места происшествия неустановленное порошкообразное вещество. Оно находилось на поверхностях электрической конфорки и деревянной тумбы. Кроме того, из квартиры изъяты ложка, детские бутылочки и иная посуда, на которой также имеются наложения неустановленного порошкообразного вещества.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. Тела детей направлены на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Волгоград, Иван Гридин

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