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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.05.17

Трое девушек и парень насмерть отравились угарным газом под Тюменью

Трое девушек и парень насмерть отравились угарным газом под Тюменью

В Тюменской области четверо молодых людей погибли в результате отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает Следственный комитета РФ.

По данным ведомства, вечером 1 мая в одном из домов по улице Восточной села Абатского были обнаружены тела трех девушек и одного молодого человека с признаками отравления окисью углерода.

В доме, где находились погибшие, было установлено газовое оборудование в печи. Следователи предположили, что угарный газ попал в жилое помещение в результате засора дымохода.

В настоящее время сыщики выясняют все обстоятельства трагедии.

Тюмень, Ольга Панфилова

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