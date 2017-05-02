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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.05.17

Мать отравила новорожденную дочь алкоголем, покормив ее грудью

Мать отравила новорожденную дочь алкоголем, покормив ее грудью

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Иркутской области, отравившей алкоголем свою новорожденную дочь, покормив ее грудью, сообщает Следственный комитет РФ.

В конце марта в одном из домов поселке Кузнецовка Братского района было обнаружено тело новорожденного ребенка. Экспертиза показала, что смерть девочки наступила в результате отравления алкоголем. По данным СКР, 19-летняя мать накануне смерти дочери употребила в большом количестве спиртные напитки, после чего покормила грудью ребенка.

Отмечается, что семья на учете в правоохранительных органах и социальной службе не состояла. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, отметили в ведомстве.

Иркутск, Ольга Панфилова

Иркутск. Другие новости 02.05.17

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