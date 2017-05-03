В Братске десятилетние дети разгромили кладбище

Вандалы повредили более 30 могил на городском кладбище Братска в Иркутской области. Позже выяснилось, что погром устроили пятеро школьников в возрасте до 10 лет.
Инцидент произошел 1 мая в поселке Бикей, который входит в состав Братска, передает «Интерфакс» со ссылкой на главное региональное управление МВД РФ. На кладбище правоохранители обнаружили 30 повреждений надгробий, оградок и памятников.
Полицейские выяснили, что участие в разорении кладбища приняли пятеро учащихся местной школы в возрасте от 8 до 10 лет. Юные вандалы ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали.
Так как несовершеннолетние не несут уголовной ответственности, отвечать за погром придется родителям. Они будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, уточнили в МВД. Кроме того, их обяжут возместить ущерб, нанесенный детьми.
Братск, Зоя Осколкова
Братск. Другие новости 03.05.17
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