В Новосибирске в квартиру приползла метровая змея (ВИДЕО)

Жительница Новосибирска, придя домой, обнаружила в квартире змею. Девушка вызвала спасателей, которые благополучно избавились от опасного гостя.
Сообщение дежурному муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска поступило 3 мая поздно вечером. Девушка, проживающая на первом этаже многоэтажного дома по улице Блюхера, рассказала, что, вернувшись домой, увидела в комнате змею, пишет НГС.Новости.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, выманили пресмыкающееся в коридор, где изловили и надежно упаковали. Змею отвезли в Новосибирский зоопарк, там предположили, что она может быть ядовитой, но точно сказать смогли.
Позднее в научно-информационном отделе зоопарка уточнили, что змея не представляла опасности, это был амурский полоз. Возможно, устрашающее впечатление змея произвела из-за своих размеров, ее длина – более метра.
Специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы предположили, что пресмыкающееся держал в качестве домашнего питомца кто-то из жильцов, змея приползла из соседней квартиры по вентиляции или канализации.
Новосибирск, Зоя Осколкова
Новосибирск. Другие новости 04.05.17
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