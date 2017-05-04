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Скандалы и происшествия

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Публикации за 04.05.17

В Черном море обнаружили 68 мертвых дельфинов

В Черном море обнаружили 68 мертвых дельфинов

За последний месяц в акватории Черного моря нашли 68 туш мертвых дельфинов. Причины массовой гибели млекопитающих неизвестны. Природоохранная прокуратура Краснодарского края начала доследственную проверку.

Все погибшие дельфины были найдены в границах города Новороссийска в рамках плановой проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, говорится на сайте природоохранной прокуратуры.

Специалисты взяли пробы морской воды, которые направят на лабораторные исследования, чтобы выяснить причину массовой гибели дельфинов.

Новороссийск, Зоя Осколкова

Новороссийск. Другие новости 04.05.17

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