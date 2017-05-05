На НПЗ «ЛУКойла» в Перми произошел пожар

Публикации за 05.05.17

В Перми пожарные борются с огнем, вспыхнувшем в ночь на пятницу на территории нефтеперерабатывающего завода в Перми. В ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщили, что возгорании произошло на улице Промышленная в 03:38. Оно было локализовано в 08:00, однако тушение огня продолжается и сейчас.

«Пожарные выехали на вызов по третьему номеру. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте находится руководство ГУ МЧС по Пермскому краю», – приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-службы.

В пресс-службе НПЗ уточнили, что 5 мая в 3:27 (по московскому времени) в ходе проведения пусковых операций после остановочного ремонта на вакуумном блоке установки АВТ-4 ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» произошло возгорание, которое было локализовано в 6:01 (мск). «Установка АВТ-4 остановлена. Остальные объекты работают в плановом режиме», – сообщили на заводе.

«Безопасности жителей близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. О случившемся было сообщено в соответствующие надзорные органы», – заявили в «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтезе».

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 05.05.17

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