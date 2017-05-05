NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 05.05.17

Томского священника будут судить за секс с девочками-подростками / Настоятелю храма грозит 20 лет тюрьмы

Томского священника будут судить за секс с девочками-подростками Настоятелю храма грозит 20 лет тюрьмы

Томский священник, обвиняемый в педофилии, предстанет перед судом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело в отношении настоятеля сельского храма Асиновского района, который в течение длительного времени состоял в интимных отношениях с двумя девочками – прихожанками церкви. Священнослужитель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия), ч.3 ст.34 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), п.«а» ч.3 ст.132 (насильственные действия сексуального характера), говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2013 года по август 2016 года неоднократно совершал в отношении малолетней девочки развратные действия и вступал с ней в половую связь, сообщает Следственный комитет РФ. Помимо этого, в 2015 году священнослужитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении другой несовершеннолетней девочки.

Обвиняемый находится под арестом, виновным себя он не признал и от дачи показаний отказался.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Асиновский городской суд Томской области. За совершенные преступления настоятелю храма может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы.

Томск, Ольга Панфилова

Томск. Другие новости 05.05.17

ЦБ нагрянет с внеплановой проверкой в банк «Югра». Поводом стали сбои в работе. / На Московском тракте насмерть разбился мотоциклист (ФОТО). / Югорчанин получил 9,5 лет «строгача» за попытку сбыть 20 кг «синтетики».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter