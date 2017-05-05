Томского священника будут судить за секс с девочками-подростками / Настоятелю храма грозит 20 лет тюрьмы

Публикации за 05.05.17

Томский священник, обвиняемый в педофилии, предстанет перед судом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело в отношении настоятеля сельского храма Асиновского района, который в течение длительного времени состоял в интимных отношениях с двумя девочками – прихожанками церкви. Священнослужитель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия), ч.3 ст.34 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), п.«а» ч.3 ст.132 (насильственные действия сексуального характера), говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2013 года по август 2016 года неоднократно совершал в отношении малолетней девочки развратные действия и вступал с ней в половую связь, сообщает Следственный комитет РФ. Помимо этого, в 2015 году священнослужитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении другой несовершеннолетней девочки.

Обвиняемый находится под арестом, виновным себя он не признал и от дачи показаний отказался.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Асиновский городской суд Томской области. За совершенные преступления настоятелю храма может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы.

Томск, Ольга Панфилова

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