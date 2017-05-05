Жительница Новосибирска разожгла мангал на балконе многоэтажки / Соседи вызвали пожарных

Публикации за 05.05.17

В Новосибирской области действует особый противопожарный режим, но это не останавливает предприимчивых жителей. Так жительница столицы Сибири решила сделать шашлыки на собственном балконе. Соседи, заметившие дым, вызвали пожарных.

Инцидент произошел в Советском районе Новосибирска, сообщается на сайте областного управления МЧС РФ. Одна из жительниц многоэтажного дома разожгла мангал на третьем этаже. Обеспокоенные соседи вызвали спасательную бригаду. Но хозяйка квартиры отказалась впускать пожарных.

Чтобы добраться до источника огня, спасателям пришлось приставить лестницу к балкону, с которого валил дым. Сотрудники МЧС потушили мангал, а женщину привлекли к административной ответственности.

Стоит отметить, что в Новосибирской области введен особый противопожарный режим. Жителям запрещается разводить костры на территории муниципалитетов, дачных участков, частного жилого сектора и на природе. С начала пожароопасного сезона в оперативную службу МЧС поступило около 30 сообщений, вызванных неосторожностью любителей шашлыков, которые пренебрегают правилами пожарной безопасности.

В МЧС напомнили, что площадка для розжига мангала должна находиться на расстоянии не менее пяти метров от зданий и строений.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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