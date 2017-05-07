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Скандалы и происшествия

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Публикации за 07.05.17

Взрыв в Калининградской области: пострадали пятеро, в том числе трое детей

Взрыв в Калининградской области: пострадали пятеро, в том числе трое детей

Сегодня в многоквартирном жилом доме в Калининграде произошел взрыв бытового газа, в результате чего, по предварительным данным, ранения получили пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

Взрыв газо-воздушной смеси произошел в двухэтажном 12-квартирном жилом доме в Черняховском городском округе Калининградской области на улице Новоселов в Веселовке, передает РИА «Новости».

Предварительно сообщается о повреждении двух квартир. Трое детей, госпитализированных с места ЧП, находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время проводятся работы по обследованию и разбору завала. Обстоятельства взрыва выясняются.

Калининград, Анастасия Смирнова

Калининград. Другие новости 07.05.17

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