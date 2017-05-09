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Скандалы и происшествия

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Публикации за 09.05.17

В Самарской области инспектор ГИБДД погиб под колесам Mercedes

В Самарской области инспектор ГИБДД погиб под колесам Mercedes

Сегодня, 9 мая, в Самарской области инспектор ГИБДД погиб под колесами иномарки. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, трагедия произошла около 1:20 на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе.

«Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по дороге, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции, находившегося на службе», – рассказали в ведомстве.

В результате инспектор получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 09.05.17

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