В Самарской области инспектор ГИБДД погиб под колесам Mercedes

Публикации за 09.05.17

Сегодня, 9 мая, в Самарской области инспектор ГИБДД погиб под колесами иномарки. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, трагедия произошла около 1:20 на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе.

«Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по дороге, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции, находившегося на службе», – рассказали в ведомстве.

В результате инспектор получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 09.05.17

Позор: в День Победы чиновники Екатеринбурга не смогли организовать доставку ветеранов на парад (ВИДЕО). / Жительница Снежинска проломила череп 91-летнему ветерану. / В центре Екатеринбурга эвакуировали дом из-за пожара в пустующем здании. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»