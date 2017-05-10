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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.05.17

В Красноярске за считанные минуты полностью выгорел трамвай (ВИДЕО) / Вагоновожатая госпитализирована с ожогами

В Красноярске за считанные минуты полностью выгорел трамвай (ВИДЕО) Вагоновожатая госпитализирована с ожогами

В Красноярске случилось незаурядное ЧП. На одной из улиц города полностью сгорел трамвай, в котором на момент возгорания находилось десять пассажиров и вагоновожатая. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Вагон загорелся сегодня утром, 10 мая, в Свердловском районе города. Пассажиры сумели быстро и беспрепятственно покинуть салон общественного транспорта. Вагоновожатая получила ожоги и была госпитализирована. Отмечается, что ее жизни ничего не угрожает.

Пожар удалось потушить через 20 минут, в его ликвидации участвовали восемь человек и две единицы техники.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 10.05.17

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