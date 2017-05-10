В тюменском селе дети массово заболели менингитом / Медики утверждают, что повода для паники нет

Публикации за 10.05.17

В тюменском поселке Тюнево Нижднетавдинского района госпитализированы с подозрением на вирусный менингит 24 ребенка – воспитанники детсада и школьники. По данным регионального департамента здравоохранения, дети начали поступать в больницу еще 5 мая. По словам медиков, пациенты уже идут на поправку.

«Не у всех подвержен диагноз «вирусный менингит». У тех, у кого подтвержден, лечение проходит быстро, это не опасная форма заболевания. Сейчас в областной инфекционной клинической больнице находятся 24 человека – одного уже выписали, еще один готовится к выписке сегодня», – цитирует представителя департамента РИА «Новости».

Врачи отмечают, что у пациентов налицо хорошая динамика выздоровления. Все госпитализированные сейчас чувствуют себя хорошо и просятся на выписку из стационара. Избежать массового распространения заболевания, полагают медики, удалось благодаря долгим праздничным выходным, на протяжении которых дети не посещали детсады и школы и не заражали друг друга.

Как пишет Megatyumen.ru, одна из взволнованных родительниц уверена, что во всем виноват поставщик продуктов в школы и детские сады.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 10.05.17

В Подмосковье изъято более 6 тысяч бутылок контрафактного спиртного. / Бывшую санитарку дома-интерната на Ляпустина будут судить из-за мальчика, который получил ожоги при купании. / В День Победы грабители в медицинских масках напали на магазин в Красногорске. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»