Пенсионерка дважды «отпраздновала» День Победы убийством сожителя

Публикации за 10.05.17

64-летняя жительница Омска зарезала собственного любовника в День Победы. Ранее женщина уже отбыла срок за убийство другого сожителя, которого совершила 9 мая семь лет назад.

По версии следствия, во время празднования Дня Победы пара распивала спиртные напитки. Ссора произошла, когда женщина резала салат, она полоснула мужчину по руке ножом, повредив ему артерию. В результате он скончался от потери крови.

Как стало известно, ранее женщина уже отбывала срок за убийство сожителя. Примечательно, что преступление было совершено 9 мая 2010 года. Пенсионерка вышла на свободу в апреле 2016 года. Теперь ей грозит срок по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности).

Как сообщили в областном управлении СКР, подозреваемая задержана. По делу проводятся допросы, а также назначены экспертизы.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 10.05.17

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