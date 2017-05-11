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Скандалы и происшествия

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Публикации за 11.05.17

На пожаре в красноярском поселке погибли три человека / Среди них двое детей

На пожаре в красноярском поселке погибли три человека Среди них двое детей

В Красноярском крае, в поселке Балахта произошел пожар, на котором погибли три человека, в том числе двое детей. Трагедия случилась в ночь на 11 мая, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «В 03:05 (мест.) в Балахтинском районе, населенный пункт Балахта, произошло загорание жилого дома и надворных построек на площади 200 квадратных метров. В 04:15 (мест.) пожар локализован. В 04:58 (мест.) пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 20 человек, 4 единицы техники», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений из окон жилого дома било открытое пламя, надворные постройки были также объяты огнем. Как уточняет , в настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС проведут пожарно-техническую экспертизу и установят причину пожара. Также будет установлено, почему сообщение о возгорании поступило пожарным с большим опозданием.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 11.05.17

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