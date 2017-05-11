Житель Кемерова прострелил школьнице легкое за шалость

Публикации за 11.05.17

В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Ленинского района города по подозрению в покушение на убийство 14-летней девушки (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, вчера, 10 мая, в одном из общежитий подозреваемый выстрелил из стартового пистолета, переделанного под боевой, в девочек-подростков. В одна из них получила ранение в спину. После этого потерпевшая вместе с подругами вышла на улицу и вызвала скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции.

Девочку госпитализировали, у нее диагностировано огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением левого легкого. Она перенесла операцию и сейчас, ее жизни ничего не угрожает. Подозреваемый задержан. В его квартире обнаружен и изъят пистолет.

В ближайшее время будет проведена баллистическая экспертиза оружия. Следователям мужчина пояснил, что разозлился на девочек, поскольку они часто беспричинно стучали в его дверь. После очередного стука в дверь он решил их проучить. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 11.05.17

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