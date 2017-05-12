Помогли, называется: власти Омска отправили жильцов разрушающейся «хрущевки» ночевать в автобус (ВИДЕО) / «Как спать в автобусе??? Утром на работу!»

Публикации за 12.05.17

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Прокуратура начала проверку в связи с обрушением части стены пятиэтажного жилого дома в Омске. Вечером 11 мая в «хрущевке» на улице 50 лет Профсоюзов рухнул архитектурный выступ на кирпичной стене на пятом этаже под крышей. Обошлось без пострадавших. Жильцы предполагают, что инцидент произошел из-за постоянных протечек кровли. 15 жильцов покинули свои квартиры из-за страха дальнейшего обрушения дома. Городские власти не придумали ничего лучше, чем отправить ночевать людей в автобус, который подогнали к пятиэтажке. Иного, комфортного ночлега, например, в расположенном поблизости детсаду или школе, чиновники не нашли, а, возможно, даже не пытались искать. Решение мэрии вызвало возмущение жильцов.

Накануне вечером обрушился архитектурный выступ над двумя окнами пятого этажа дома по ул. 50 лет Профсоюзов, 57Б. Никто не пострадал. Общая площадь обрушения составила около 6 квадратных метров.

Злополучную пятиэтажку обслуживает управляющая компания ООО ЖКХ «Сервис». По данным омской прокуратуры капитальный ремонт в доме не проводился с момента постройки (1970-х годов), сообщает портал bk55.ru. В надзорном ведомстве уточнили, что в настоящее время прокуратура совместно со специалистами Госжилинспекции Омской области проводит проверку соблюдения жилищного законодательства, а также соблюдения прав местных жителей на безопасные условия проживания. Добавим, мэрия Омска сегодня проведет комиссионное обследование дома.

По данным НГС. Омск, 15 человек – жители квартир с пятого этажа первого подъезда, в котором произошло ЧП, – покинули жилище из-за страха дальнейшего обрушения дома, несмотря на заверения чиновников горадминистрации об отсутствии такой опасности. Прибывшие на место ЧП чиновники предложили им переночевать в автобусе, чем вызвали недовольство людей.

«Я могу вам только предложить автобус подогнать к дому», – заявила жильцам представитель окружной администрации, оправдываясь тем, что администрация Советского округа, по утверждению чиновницы, не располагает резервным жилым фондом. Люди нашли предложение мэрии возмутительным. «К дому подогнали автобус, это все, чем нам смогла помочь администрация! Как спать в автобусе??? Утром на работу! И что делать дальше?? – написала одна из жительниц Наталья Федорова в соцсети. – «Спасибо» ООО «ЖКХ Сервис», которое своим бездействием разрушило наш дом!!».

Жильцы злополучного дома заявляют, что «хрущевка» уже не первый год находится в аварийном состоянии и сейчас стоит в очереди на капремонт на 2018 год. По их словам, обрушение стены произошло из-за постоянных протечек – управляющая компания не ремонтировала крышу долгие годы, сообщает «ГТРК – Омск». «У нас дом в аварийном состоянии. У нас не только сверху льет, но и снизу топит. Наш дом просто разрушается! На доме идет трещина. На пятом этаже 12 квартир, только в трех не бежит. Во всех квартирах у нас окна стоят на подпорках», – сообщила журналистам старшая по дому Татьяна Дришных. Жильцы возмущаются, что никто не реагирует на их жалобы о протекающей крыше, и собираются подавать в суд иск на администрацию.

Начальник отдела ЖКХ Советского административного округа Омска Ольга Иванова, в свою очередь, заявила, что «госжилинспекция будет рассматривать действия управляющей организации», посоветовав жильцам обратиться в суд с иском о возмещении ущерба к управляющей компании.

Омск, Светлана Петрова

Омск. Другие новости 12.05.17

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