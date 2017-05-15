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Публикации за 15.05.17

В Ростове установили памятник Советскому солдату с ошибкой в надписи (ФОТО) / Власти пообещали исправить опечатку
Фото: rostov-gorod.ru

В Ростове установили памятник Советскому солдату с ошибкой в надписи (ФОТО) Власти пообещали исправить опечатку

В Ростове-на-Дону в Кумженской роще установили памятник Советскому солдату с грамматической ошибкой.

В надписи на мемориале в слове «героически» пропущена первая буква «и». Фото монумента опубликовали местные СМИ. Надпись на мемориале гласит: «Освободителям города Ростова-на-Дону, героически сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны».

Ростовские власти пообещали исправить ошибку на памятнике. «Подрядчику дано время на исправление ошибки в течение 10 дней со дня установки плит, – сообщил глава Железнодорожного района Дмитрий Симков, чьи слова приводит пресс-служба гордаминистрации. – В настоящее время ведется работа на месте, которую планируется завершить к вечеру 16 мая».

Памятник Советскому солдату был установлен 8 мая 2017 года за счет средств Российского военно-исторического общества, отметили в мэрии. Шеститонный монумент изготовлен в Москве. Отмечалось, что памятник увековечивает память солдат, которые были захоронены, но их имена остались неизвестны. В Кумженской роще находится более 20 тысяч захоронений участников ВОВ, но только имена 348 человек известны.

Ростов-на-Дону, Наталья Аникина

Ростов-на-Дону. Другие новости 15.05.17

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