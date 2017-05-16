Сибирский парапланерист упал с высоты 400 метров и выжил

Публикации за 16.05.17

Прокуратура проводит проверку по факту падения мотопарапланериста в Красноярском крае с высоты 400 метров. Экстремал выжил, отделавшись переломами ребер, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел утром 13 мая в 16 километрах от села Байкит Эвенкийского района. Мотопарапланом управлял житель Красноярского края. Двигатель параплана заглох, когда мужчина набрал высоту 400 метров. После падения пилот был доставлен в Байкитскую районную больницу с переломом ребер. Красноярская транспортная прокуратура проводится проверку по факту происшествия.

Красноярск, Ольга Панфилова

Красноярск. Другие новости 16.05.17

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