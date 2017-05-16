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Скандалы и происшествия

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Публикации за 16.05.17

Стадо коров варварски вывалили из кузова самосвала в Татарстане (ВИДЕО) / Виновные в жестоком обращении с животными уже наказаны

Стадо коров варварски вывалили из кузова самосвала в Татарстане (ВИДЕО) Виновные в жестоком обращении с животными уже наказаны

В Татарстане сотрудники агрофирмы вывалили около десятка живых коров из кузова «КамАза» на пастбище как какой-то мусор, не удосужившись использовать специальный трап. Находившиеся в самосвале животные упали и не сразу смогли подняться. Наблюдавшие за этим вопиющим случаем – смеялись. Видео с жестоким обращением с коровами попало в интернет.

Инцидент произошел в селе Старый Кувак. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков велел провести проверку по факту неправильной перевозки крупнорогатого скота и жестокого обращения с животными, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Гендиректор агрофирмы «Лениногорская» заявил, что по результатам проверки на предприятии уволены перевозивший буренок водитель и заведующий отделением агрофирмы. Он утверждает, что ни одна корова не пострадала.

Казань, Ольга Панфилова

Казань. Другие новости 16.05.17

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