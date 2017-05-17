В Хакасии на пожаре погибли двое взрослых и близняшки / Глава семейства спасся из огня

Публикации за 17.05.17

Двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в жилом доме в Аскизском районе Хакасии. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, трагедия случилась в селе Балыкса. В ходе ликвидации пожара в двухквартирном жилом доме пожарные обнаружили тела четырех человек, в том числе двоих малолетних детей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности четырем лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). Следователи установили, что 16 мая днем в одной из квартир жилого дома по улице 40 лет Победы произошел пожар, в результате которого погибли 45-летний мужчина, 40-летняя женщина и две ее дочери в возрасте 4-х лет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии уточнили, что сообщение о возгорании в частном жилом доме в населенном пункте Балыкса поступило на пульт дежурного в 14:37 (мест) 16 мая. Пожар ликвидирован в 15:58 (мест). Для ликвидации пожара от противопожарной службы привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

«КП» со ссылкой на региональное СУ СКР пишет, что в доме на момент пожара находился и муж погибшей, отец детей, который сумел спастись самостоятельно. В семье есть еще семилетний ребенок, который находился в школе и не пострадал.

Одной из возможных причин пожара называют курение в состоянии алкогольного опьянения. Семья считалась неблагополучной, взрослые регулярно злоупотребляли алкоголем и не следили за детьми. Буквально накануне рассматривался вопрос о лишении взрослых родительских прав на районной комиссии по делам несовершеннолетних.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 17.05.17

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