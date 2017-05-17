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Скандалы и происшествия

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Публикации за 17.05.17

На табло вокзала в Вашингтоне транслировали порноролики / Полиции не удалось поймать хакеров

На табло вокзала в Вашингтоне транслировали порноролики Полиции не удалось поймать хакеров

Киберпреступники взломали информационное табло на железнодорожном вокзале Union Station в Вашингтоне и транслировали видеозапись порно, передает телеканал Fox News.

Инцидент произошел в вечерний час пик. Хакеры сначала отключили табло, после чего на нем начался показ порнороликов. Трансляция продолжалась несколько минут.

Правоохранителям не удалось найти виновников произошедшего. Отмечается, что табло до сих пор не работает.

Напомним, 12 мая произошла глобальная хакерская атака с использованием вируса-вымогателя WannaCry. Атаке подверглись компьютеры с операционной системой Windows в разных ведомствах и компаниях в десятках стран.

Вашингтон, Ольга Панфилова

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