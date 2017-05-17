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Скандалы и происшествия

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Публикации за 17.05.17

В Ростове-на-Дону мать сбросила 4-летнюю дочь в лестничный пролет / Девочка – в коме, мать – в психдиспансере

В Ростове-на-Дону мать сбросила 4-летнюю дочь в лестничный пролет Девочка – в коме, мать – в психдиспансере

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью своего ребенка (ч.3 ст.30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, по данным следствия, 16 мая 31-летняя женщина, находясь вместе с 4-летней дочерью в помещении корпуса №17 поликлиники для взрослых ЦГБ им. Семашко в Ростове-на-Дону, бросила ребенка с лестничного пролета второго этажа на лестничный пролет первого этажа.

В результате ребенок получил телесные повреждения в виде множественных переломов костей черепа. Девочка находится в коме II степени. Она госпитализирована. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании для женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, мать девочки была направлена на принудительное психиатрическое лечение. Органы опеки Ворошиловского района города работают с семьей пострадавшего ребенка. «Семья девочки была полной. Ранее обращений о помещении женщины на принудительное лечение не поступало», – сообщили в городской администрации.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 17.05.17

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