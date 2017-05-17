Жительнице Иркутска пришлось доказывать бездетность в суде / Женщину записали в матери без ее ведома

Публикации за 17.05.17

В Иркутске судебные приставы собирались взыскать с матери 10-летней девочки алименты в размере 100 тысяч рублей. Как оказалось, женщина не является даже родственницей ребенку, у нее вообще никогда не было детей.

В иркутский отдел ФССП поступил судебный приказ о взыскании алиментов с гражданки в пользу 10-летнего ребенка. Жительница Иркутска была указана, как мать девочки. Когда приставы показали ей документ, она возразила, что мамой быть никак не может, и детей у нее никогда не было.

Заявление на взыскание алиментов подал опекун девочки. Однако сведения о матери в свидетельство о рождении заносились со слов роженицы, личность которой осталась неизвестной, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В результате женщине пришлось оспаривать материнство в суде. В том, что она не является биологической матерью ребенка, судью убедил ДНК-анализ. Суд отменил прежний приказ о взыскании алиментов, исполнительное производство прекращено.

Иркутск, Зоя Осколкова

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