В Красноярске пятиклассница умерла на школьном дворе

Публикации за 17.05.17

В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства смерти 11-летней школьницы. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия случилась 16 мая около 17:00 на территории школы №149. На теле 11-летней ученицы 5 класса не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

По данному факту следователи организовали проверку. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть девочки наступила в результате заболевания. Следователи изъяли видео с камер наблюдения, где видно, что девочка вместе с подругами вышла из здания школы и направилась к беговой дорожке, где через непродолжительное время упала и умерла.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 17.05.17

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