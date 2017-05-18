Воспитатель детсада заклеила рот ребенку и выложила снимок в соцсети (СКРИН) / Полиция проводит проверку

Публикации за 18.05.17

В городе Ангарске Иркутской области воспитательница детского сада заклеила маленькому мальчику рот скотчем в качестве наказания и опубликовала фотографию с ребенком в соцсети Instagram и «ВКонтакте». Сотрудница детсада снабдила снимок подписью «Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя». Об этом сообщается в местных пабликах. В настоящее время аккаунт воспитательницы в Instagram удален, а с ее страницы «Вконтакте» снимок исчез. Однако пользователи успели сделать скриншот скандального поста с малышом.

В региональном главке полиции сообщили, что автор снимка установлен. По данным правоохранителей, фото сделала воспитатель детского сада №71 16 мая.

Отмечается, что женщина устроилась на работу в детсад в марте этого года. Сейчас полиция выясняет, практиковала ли воспитатель ранее такие воспитательные меры, сообщает портал irk.ru. Правоохранители проинформировали об инциденте городские органы образования.

Скриншот публикации воспитательницы ангарского детсада в Instagram

Иркутск, Светлана Петрова

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