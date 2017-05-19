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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.05.17

В Новосибирске водитель автобуса не заметил зажатую дверьми коляску с ребенком / СКР проводит проверку

В Новосибирске водитель автобуса не заметил зажатую дверьми коляску с ребенком СКР проводит проверку

В Новосибирске автобус отъехал от остановки, когда в его дверях была зажата коляска с полуторагодовалым ребенком. Мать малыша бежала за транспортом на протяжении 100 метров, пока тот не остановился. Примечательно, что ни водитель, ни кондуктор даже не вышли из автобуса, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.

Инцидент произошел 15 мая, на улице Ватутина, сообщает местный портал «NGS.Новости». Как рассказала сама потерпевшая Любовь Федорова, она не успела вытащить коляску с ребенком из автобуса, как водитель закрыл двери, машина тронулась с места. Женщина бежала за транспортом, придерживая коляску за ручки, тогда как малыш все это время висел головой вниз и громко плакал.

Водитель понял, что что-то не так, только когда пассажиры в салоне начали возмущаться. По словам матери, когда двери открылись, она заметила, что у малыша посинели губы. Ни водитель, ни кондуктор не вышли из салона, чтобы оказать помощь.

Женщина пожаловалась в администрацию города. Там ей передали извинения от перевозчика и сообщили, что сотрудники компании пройдут внеплановый инструктаж по правилам пассажирских перевозок.

Тем временем, случившимся заинтересовались следователи. «По размещенным в средствах массовой информации сведениям в следственном управлении незамедлительно организована процессуальная проверка», – отметили в пресс-службе управления СКР по Новосибирской области.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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