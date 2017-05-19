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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.05.17

В Ставрополе коллектор за блокировку связи в детской больнице отделался штрафом

В Ставрополе коллектор за блокировку связи в детской больнице отделался штрафом

В Ставропольском крае суд признал виновным коллектора, который заблокировал на двое суток телефоны детской больницы. Мужчина хотел взыскать долг с сотрудницы медучреждения. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел весной прошлого года. Станислав Котельников, занимающийся взысканием долгов в коммерческой организации, позвонил в детскую городскую больницу имени Г.К. Филлипского. Мужчина рассчитывал поговорить с сотрудницей клиники, чтобы убедить ее вернуть задолженность.

Когда главная медсестра отказалась позвать к телефону должницу, Котельников пригрозил отключить телефоны больницы, что впоследствии и сделал. В результате медицинское учреждение осталось без связи на двое суток, говорится в сообщении на сайте СКР.

Мужчина своей вины не признал, однако суд счет собранные следователями доказательства достаточными и признал Котельникова виновным в самоуправстве. Теперь коллектор должен выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 19.05.17

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