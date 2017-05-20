Воспитатель детского сада стала фигурантом уголовного дела за «игру в тишину»

Публикации за 20.05.17

В Иркутской области возбуждено уголовное дело против воспитательницы детского сада №71 города Ангарска за истязание детей (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) за «игру в тишину». По данным следствия, женщина заклеивала детям рот скотчем, чтобы они не кричали, но сама фигурантка говорит, что это была лишь игра.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки, которая была организована после выявления в СМИ информации об издевательстве над ребенком. Воспитательница заклеивала скотчем рот детям и хвасталась об этом в публичном пространстве, выложив в социальные сети фото одного из подопечных.

«Очевидно, что при этом дети, воспитание которых доверили, казалось бы, квалифицированным сотрудникам дошкольного учреждения, находились в заведомо беспомощном состоянии, и не могли воспрепятствовать издевательствам воспитательницы», – отметили в ведомстве.

Следователи усмотрели в действиях женщины признаки преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

В беседе со следователями регионального СК России подозреваемая попыталась оправдать свои действия тем, что подобным образом в игровой форме якобы хотела создать тишину в группе для прочтения вслух сказки, и заклеила рот себе, а затем уже дети самостоятельно последовали ее примеру.

Предполагается, что эта версия также будет проверена следственным путем, и при этом СКР учтет и установит все объективные обстоятельства произошедшего. Однако, как считают в ведомстве, «уже сейчас очевидно, что подобные методы работы с детьми недопустимы и не имеют ничего общего с воспитательной деятельностью».

В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших произошедшее. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации, – уточнили в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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