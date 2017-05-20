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Скандалы и происшествия

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Публикации за 20.05.17

В Сочи обрушился жилой дом (ФОТО)
Фото с сайта краснодарского управления СКР

В Сочи обрушился жилой дом (ФОТО)

В Сочи Следственный комитет организовал доследственную проверку обстоятельств обрушения жилого дома. Как сообщила пресс-служба краснодарского главка ведомства, в ходе разбора завалов извлечен пострадавший молодой человек и доставлен в больницу. Также обнаружено тело погибшей женщины.

ЧП произошло накануне вечером в одной из частных одноэтажных построек с цокольным этажом на улице Грибоедова в Хостинском районе. Первоначально сообщалось о хлопке газа.

Между тем, Пожарные установили, что произошло обрушение одноэтажного частного дома без горения. По данным «Сочигоргаза», обрушившийся дом не был газифицирован, отмечает РИА «Новости».

Сообщается, что на месте ЧП продолжает работать следственная группа. Разбор завалов завершен.

Новый День: В Сочи обрушился жилой дом (ФОТО)

Фото с сайта краснодарского управления СКР

Сочи, Светлана Антонова

Сочи. Другие новости 20.05.17

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