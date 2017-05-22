Сибиряк убил жену с дочерью и покончил с сбой

Публикации за 22.05.17

В Красноярском крае мужчина, предположительно, убил свою жену и маленькую дочь и совершил самоубийство, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, трагедия произошла в поселке Нарва Манского района. Сообщение о страшном инциденте поступило в следственные органы утром в понедельник, 22 мая. Тело покончившего с собой главы семейства обнаружили соседи во дворе дома. В доме были найдены тела жены погибшего и их малолетней дочери с признаками насильственной смерти. По одной из версий, местный житель убил жену и дочь, после чего покончил с собой.

В настоящее время на месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух лиц).

Красноярск, Ольга Панфилова

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