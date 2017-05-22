В госпитале Таиланда прогремел взрыв / 23 человека получили травмы

Публикации за 22.05.17

В одной из больниц в центральном районе столицы Таиланда прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 23 человек.

ЧП в госпитале Пхрамонгкутклао (Phramongkutklao) произошло в понедельник утром, пишут местные СМИ. Взрыв прогремел в приемной для вышедших на пенсию чиновников.

Пострадавшие получили порезы осколками выбитых взрывной волной окон. Очевидцы на месте говорят, что здание задымлено, вокруг больницы все в осколках битого стекла.

Предположительно, причиной взрыва стал неисправный блок системы кондиционирования. По другой версии, причиной могла стать утечка бытового газа.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 22.05.17

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