В Кузбассе 6-летняя девочка прыгнула из окна с зонтом в руках

В Кемеровской области шестилетняя девочка выпала из окна с четвертого этажа, на месте происшествия обнаружили зонтик. С многочисленными травмами ребенка госпитализировали. По предварительной версии, малышка подражала героям мультфильмов.
Инцидент произошел 21 мая в городе Березовский. В тот день с девочкой сидел дедушка, мужчина вышел из квартиры, а во время его отсутствия ребенок выпал из окна. На земле рядом с местом падения нашли зонт, передает РИА «Hовости» со ссылкой на МДВ РФ.
Девочку доставили в местную больницу. Медики диагностировали многочисленные ушибы и переломы.
Правоохранители проводят проверку. С ребенком полицейские пока не беседовали, предполагается, что девочка увидела идею полетов с зонтом в мультиках.
Кемерово, Зоя Осколкова
Кемерово. Другие новости 22.05.17
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