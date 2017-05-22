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Скандалы и происшествия

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Публикации за 22.05.17

В Кузбассе 6-летняя девочка прыгнула из окна с зонтом в руках

В Кузбассе 6-летняя девочка прыгнула из окна с зонтом в руках

В Кемеровской области шестилетняя девочка выпала из окна с четвертого этажа, на месте происшествия обнаружили зонтик. С многочисленными травмами ребенка госпитализировали. По предварительной версии, малышка подражала героям мультфильмов.

Инцидент произошел 21 мая в городе Березовский. В тот день с девочкой сидел дедушка, мужчина вышел из квартиры, а во время его отсутствия ребенок выпал из окна. На земле рядом с местом падения нашли зонт, передает РИА «Hовости» со ссылкой на МДВ РФ.

Девочку доставили в местную больницу. Медики диагностировали многочисленные ушибы и переломы.

Правоохранители проводят проверку. С ребенком полицейские пока не беседовали, предполагается, что девочка увидела идею полетов с зонтом в мультиках.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 22.05.17

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