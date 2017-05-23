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Скандалы и происшествия

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Публикации за 23.05.17

В Волгограде кассир банка сбежала с 13 млн рублей

В Волгограде кассир банка сбежала с 13 млн рублей

Сотрудница волгоградского банка подозревается в краже 13 миллионов рублей. Женщина уволилась с рабочего места и скрылась, прихватив деньги. Полицейские считают, что кассир готовилась к совершению преступления и собирается бежать из России.

С заявлением о краже обратилась управляющая банком, по ее словам, кассир Екатерина Ониани (Заикина) украла 8,8 миллионов рублей, 52 тысячи долларов и 32 тысячи евро, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. Женщину объявили в федеральный розыск, правоохранители готовят документы для подачи в международный розыск.

22 мая Ониани должна была выйти на работу в последний день, она написала заявление по собственному желанию. Но в банке сотрудницу не дождались, позже стало известно о краже денег.

Полицейские выяснили, что злоумышленница заранее готовилась к хищению. Женщина забрала документы детей из школы, а ее гражданский муж две недели назад уехал в Грузию. Вероятно, преступница собирается покинуть Россию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Максимальное наказание по статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 23.05.17

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