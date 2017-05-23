При пожаре в конюшне под Санкт-Петербургом сгорели 26 лошадей

Публикации за 23.05.17

Сильный пожар в деревне Большое Рейзино в Гатчинском районе Ленинградской области стал причиной смерти 26 лошадей. Коневодам удалось спасти 15 животных, причины возгорания выясняются.

Сообщение о пожаре в конюшне поступило в МЧС в два часа ночи, огнеборцы тушили пламя почти три часа. Огонь охватил три тысячи кв.м. В пять утра возгорание удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба управления ведомства по Ленинградской области. В настоящее время выясняются причины возникновения пожара.

В огне погибли 26 лошадей, еще 15 удалось спасти. На страничке конефермы в социальной сети опубликован список выживших животных.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.05.17

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