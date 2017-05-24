Глава красноярской богадельни ответит за смерти 18 стариков

Публикации за 24.05.17

В Красноярском крае директору пансионата для престарелых в поселке Емельяново предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 18 человек (ч.3 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в ходе предварительного следствия установлено, что с сентября 2011 по июнь 2016 года обвиняемый заключал с родственниками престарелых граждан договоры возмездного оказания услуг, стоимость которых варьировалась от 15 до 30 тысяч рублей в месяц и выше.

В частности, в договоре были указаны услуги по предоставлению места для круглосуточного постоянного проживания, оказания помощи в поддержании личной гигиены, обеспечения питанием, а также в случае ухудшения здоровья – вызов «скорой медицинской помощи».

После помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых от 78 до 93 лет, проживал в нем и месяц. В среднем, около двух недель. При ухудшении состояния здоровья скорую старикам никто не вызывал, и они умирали. Проведенная санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза выявила существенные нарушения санитарных норм, создающих угрозу для жизни и здоровья постояльцев пансионата, часть из которых ранее выявлялась при проверках сотрудниками Роспотребнадзора и не была устранена директором.

Обвиняемый свою вину в инкриминируемых ему деяниях не признал и в содеянном не раскаялся. Сейчас пансионат продолжает свою деятельность под другим названием. Потерпевшими по делу признаны 15 человек – родственники погибших престарелых. В ходе следствия доказано 18 случаев гибели престарелых граждан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

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