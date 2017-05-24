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Скандалы и происшествия

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Публикации за 24.05.17

Сцена рухнула на детей в Перми: 10 пострадавших / Возбуждено уголовное дело
Фото: ГУ МЧС РФ по Пермскому краю

Сцена рухнула на детей в Перми: 10 пострадавших Возбуждено уголовное дело

В Перми 10 человек, из них 8 детей от 10 до 15 лет, получили травмы при падении металлической конструкции сцены на площади у дома культуры Солдатова во время репетиции фестиваля хоров, приуроченного к празднику славянской письменности, который отмечается 24 мая. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации краевого минздрава, все пострадавшие дети доставлены в городские больницы, врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое, еще один ребенок находится в состоянии шока, его здоровью ничего не угрожает. Одна пострадавшая женщина также находится в состоянии шока. Еще одна женщина отказалась от госпитализации.

По предварительным данным следствия, металлическая конструкция упала из-за порыва ветра. На месте работают следователи.

Областной минздрав, в свою очередь, сообщает, что падение части конструкции сцены на зрителей произошло из-за слабого крепления. Правоохранительные органы проводят проверку в отношении компании – подрядчика, отвечавшей за организацию мероприятия.

Пермь, Светлана Петрова

Пермь. Другие новости 24.05.17

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