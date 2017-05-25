NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 25.05.17

Под Петербургом взрыв и пожар на нефтебазе стали причиной смерти двух человек

Под Петербургом взрыв и пожар на нефтебазе стали причиной смерти двух человек

На нефтеперерабатывающем предприятии в Ленинградской области произошел хлопок газовоздушной смеси, последующий пожар унес жизни двух сотрудников, еще два человека получили ранения.

ЧП произошло в десять утра в Киришском районе на предприятии «Сургутнефтегаза», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по области. Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали возгорание, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В результате несчастного случая погибли два человека, еще двое пострадали. За ними из Санкт-Петербурга вылетел вертолет экстренных служб.

Причины произошедшего выясняются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.17

В Екатеринбурге начали судить пособника киллера, пытавшегося убить генерала Тимониченко. / Подавляющая часть маневренного фонда Артемовского обветшала и используется как помойки (ВИДЕО). / В Сургуте наркоторговцы получили более 30 лет «строгача» на троих.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter