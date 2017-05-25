Под Петербургом взрыв и пожар на нефтебазе стали причиной смерти двух человек

Публикации за 25.05.17

На нефтеперерабатывающем предприятии в Ленинградской области произошел хлопок газовоздушной смеси, последующий пожар унес жизни двух сотрудников, еще два человека получили ранения.

ЧП произошло в десять утра в Киришском районе на предприятии «Сургутнефтегаза», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по области. Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали возгорание, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В результате несчастного случая погибли два человека, еще двое пострадали. За ними из Санкт-Петербурга вылетел вертолет экстренных служб.

Причины произошедшего выясняются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.17

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