Мать и трое детей погибли при пожаре в Чебоксарах

Публикации за 27.05.17

Женщина и трое ее несовершеннолетних дочерей погибли при пожаре в жилом доме в Чебоксарах, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По факту трагедии проводится проверка.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в одноэтажном бревенчатом доме по 1-й улице Чапаева поступило около 03:30 ночи. После тушения возгорания внутри дома были обнаружены тела 37-летней женщины и трех ее дочерей в возрасте 16, 6 и 4 лет. Предположительно, они скончались от отравления угарным газом. По данному факту проводится доследственная проверка. Причины пожара устанавливаются.

СКР уточняет, что в доме были две квартиры. Житель другой квартиры, мужчина, ночью проснулся от треска и выбежал на улицу.

Чебоксары, Ольга Панфилова

Чебоксары. Другие новости 27.05.17

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