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Скандалы и происшествия

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Публикации за 28.05.17

Жительница Башкирии из «жалости» разрисовала лошадь автокраской / Животное получило ожоги, полиция занялась хулиганкой

Жительница Башкирии из «жалости» разрисовала лошадь автокраской Животное получило ожоги, полиция занялась хулиганкой

В Башкирии на одной из баз отдыха в Белорецком районе разрисовали лошадь автомобильной краской. Животное получило химические ожоги, ему потребовалась помощь ветеринара, сообщили в региональном полицейском главке.

Правоохранители быстро нашли «художницу». Ей оказалась 50-летняя местная жительница, которая призналась, что таким образом решила помочь лошади. По ее словам, она облила лошадь краской из жалости, поскольку, по ее мнению, животное недокармливают. О том, что краска может причинить вред, она якобы не догадывалась.

Сейчас в отношении хулиганки решается вопрос о привлечении к административной ответственности, отметили в полиции.

Уфа, Ольга Панфилова

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